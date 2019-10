Venafro: i Carabinieri segnalano un ragazzo per possesso di hashish

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro, nel corso di servizio perlustrativo del territorio, hanno proceduto al controllo di una autovettura condotta da un giovane campano. Contesto operativo, l’uomo è stato trovato in possesso di 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. La dose rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Isernia per detenzione di stupefacente per uso personale.