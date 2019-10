Urban Sport Day, un successo partito dall'adesione al progetto SPORT4VALUES

Sabato 28 e domenica 29 settembre, nell'area dell’ex Romagnoli si è realizzata in via sperimentale l’idea di cosa potrebbe essere avere un parco urbano nel centro cittadino con aree dedicate al basket, allo skate e ad ogni altro tipo di sport. L' Urban Sport Day, questo il nome dell’iniziativa che ha riscosso apprezzamenti e partecipazione è stato reso possibile grazie all’adesione del Comune di Campobasso al progetto SPORT4VALUES finanziato dalla Commissione Europea Direzione generale dell’Educazione, della Gioventù, dello Sport e della Cultura – Direzione innovazione, cooperazione internazionale e sport, nell’ambito della call EAC/S14/2018 “Promotion of European values through sport initiatives at the municipal level" che ha lo scopo di supportare le organizzazioni che promuovono iniziative sportive a livello locale per disseminare i valori positivi dello sport; un evento sportivo a livello europeo riguardante la promozione, valorizzazione e diffusione dello sport urbano (BMX, skateboarding, parkour, 3x3 basketball).

L’evento di Campobasso, organizzato dall’Amministrazione comunale con il supporto della UISP nella Settimana Europea dello Sport è stato ideato per ridefinire la fruizione, almeno per un giorno, di uno spazio cittadino attraverso gli sport e l’arte urbana.