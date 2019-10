L'assessore Cretella ha presentato il nuovo servizio di raccolta degli oli vegetali del Comune di Campobasso 

Questa mattina, presso il Mercato Coperto nel quartiere Cep di Campobasso, l'assessore all'Ambiente del comune capoluogo di regione, Simone Cretella, ha presentato in un'apposita conferenza stampa, il servizio di raccolta degli oli esausti alimentari realizzato dall'Amministrazione comunale,

“Si tratta di un servizio che abbiamo potenziato e ottimizzato, in quanto in precedenza era attivato soltanto nell’isola ecologica di Santa Maria de Foras – ha così esordito l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, presentando il nuovo servizio – dove il materiale poteva essere conferito soltanto la mattina. Adesso, invece, Oltre a questo punto al quartiere Cep, ne saranno attivati ben presto altri in via Toscana e via Gianbattista Vico e sempre a costo zero, grazie all'accordo raggiunto con la ditta che si occupa della raccolta e che poi riutilizza a sua volta il materiale. Sono diversi e non sottovalutabili i danni causati dallo smaltimento errato dell’olio usato che spesso viene sversato nei lavandini e nei sanitari creando danni notevoli agli impianti depurativi, senza dimenticare che quando è disperso nei corsi d’acqua e nel mare, inquina ampie superfici. Con il sistema di raccolta che mettiamo in campo da oggi con questi contenitori adeguati, si potranno conferire gli oli alimentari negli appositi raccoglitori e, in questo modo, tutto sarà avviato allo smaltimento di filiera. Bisogna evitare nel modo più assoluto – ha concluso Cretella – di conferirvi l’olio minerale e dei motori».