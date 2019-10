Comitato no strisce blu, giovedì si torna dalla prefetta di Isernia

"A distanza di diversi giorni dalla protesta portata ai piedi della prefettura pentra, non abbiamo ricevuto nessun segnale da parte del Palazzo di Governo in merito ad un tavolo di confronto tra lo scrivente Comitato, l’amministrazione comunale di Isernia e S.E. il Prefetto".

Lo annunciano i rappresentanti del comitato "No strisce blu" di Isernia Emilio Izzo ed Enzo Bongiovanni che aggiungono: Non giova a nessuno dilatare i tempi e non dare risposta a cittadini offesi dal provvedimento messo in atto dal Comune relativo ai parcheggi a pagamento, ritenuti un balzello inutile e posto in essere con una procedura illegittima. Per tale motivo, giovedì 3 ottobre c.a. alle ore 10.00, saremo ancora in protesta sotto la Prefettura per essere ascoltati e per ottenere quanto dovuto in un paese democratico.