La preistoria verso Magnisernia: arriva la prima assemblea nell'aula consiliare della città

Giovedì 3 ottobre ci è stata concessa l'Aula Consiliare del Comune di Isernia per tenera la nostra 1° ASSEMBLEA GENERALE ORGANIZZATIVA del "CARTELLO CULTURA PREISTORIS", per intenderci meglio, quel contenitore culturale e turistico sotto il quale nasceranno tutte le iniziative che stiamo organizzando, a partire dalla già svolta "MAGNASTORIA" (che però ancora non finisce di stupire e che a fine anno andrà ancora in scena presso l'Auditorium di Isernia con una mostra, un dibattito, un concerto e un film con la madrina d'eccezione DANIELA TERRERI e con la presenza di importanti giornalisti), per continuare con l'ormai attesissimo "BRIND IS ERNIA", evento del quale si parla ovunque! Inutile aggiungere che questo momento rappresenta l'apice della nostra attività, della nostra storia, tutti i cittadini, così come è stato per "MAGNISERNIA", dovranno e saranno protagonisti delle loro azioni, delle loro iniziative, tutti dovranno essere quella sera in Aula Consiliare per testimoniare l'attaccamento alla città e la volontà di esserci in ogni occasione. E quale migliore occasione per aderire ufficialmente ed idealmente al "CARTELLO CULTURA PREISTORIS" se non quello del prossimo 3 ottobre alle ore 17.15 presso il Comune, quale migliore occasione per prendere parte all'elezione degli organismi statutari, quale migliore momento per far sentire affetto e sostegno a chi, più degli altri dovrà sobbarcarsi l'onere e l'onore di portare il contenitore culturale e turistico e la città verso obiettivi e traguardi inimmaginabili. ACCORRETE, non lasciatevi prendere dalla noia, non rilassatevi, siamo solo all'inizio del cammino, di una meravigliosa strada di successi e gioie, Isernia risorgerà grazie a tutti i cittadini che ne hanno saputo raccogliere il grido di dolore e di soccorso, NOI TUTTI! E se ci vogliamo abbracciare, visto che il 6 di settembre non è stato possibile farlo con tutti, venite e ci stringeremo tutti perché abbiamo realizzato una cosa meravigliosa, quella cosa che ci darà ossigeno, che ci darà energia che è già un sogno realizzato!