I nonni, Filomena Calenda: Un patrimonio di saggezza che va colto e valorizzato

Maria Rita Parsi, scrittrice, psicologa e psicoterapeuta ha detto che "I nonni sono coloro che vengono da lontano e vanno per primi ad indagare oltre la vita; sono i vecchi da rispettare per essere rispettati da vecchi; sono il passato che vive nel presente ed i bambini sono il presente che vedrà il futuro". Ecco, in queste poche righe, a mio parere, è racchiuso il valore e l’importanza che rivestono oggi i nonni nella nostra società. Sono un enorme ed indissolubile patrimonio di saggezza, soprattutto per quanti hanno ancora la fortuna di poter godere della loro presenza. Oggi 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra gli Angeli, nel nostro Paese si festeggiano tutti i nonni. La festività fu istituita nel 2005 dal Parlamento con la legge 159, che ha riconosciuto ufficialmente il ruolo, imprescindibile, di queste figure divenute veri e propri angeli dei contesti familiari, oltre che uno degli strumenti principali del nostro welfare. Sempre più spesso, infatti, rappresentano una risorsa da un punto di vista non solo emotivo, ma anche pratico. La Festa è stata quindi concepita come momento di incontro e riconoscenza nei confronti dei nonni, a ragione definiti “angeli custodi dell'infanzia”. Una riconoscenza che tutte le istituzioni dovrebbero concepire come momento conclusivo di un percorso, che vede i nonni al centro di iniziative legislative tese a dar loro il giusto risalto. Ciò detto, colgo l’occasione per ringraziare queste figure fondamentali della famiglia e della società intera, augurando loro tutto il bene possibile…Viva i nonni!