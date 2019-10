Sanità, l'annuncio dell'onorevole Occhionero: il ministero è disposto a rivedere "Il caso Molise"

“Dal Ministero della Salute la massima disponibilità a rivedere il 'caso Molise' per rimettere ordine nella sanità pubblica regionale. Avvieremo una serie di incontri per definire priorità e urgenze”.



Lo ha dichiarato la deputata di Liberi e Uguali, Giuseppina Occhionero, che oggi a Roma ha avuto un confronto con il ministro della Salute, Roberto Speranza e il capo della segreteria politica, Paolucci.

Con quest'ultimo, verrà avviata un'interlocuzione per approfondire i temi più urgenti della sanità regionale molisana e definire una serie di confronti per poi stabilire un programma di interventi.

“Con la risposta che questa mattina ho ricevuto dal ministro Speranza – ha spiegato la parlamentare molisana – si intravede la possibilità per la sanità regionale di uscire da una situazione complicata nella quale è rimasta imbrigliata per diversi anni. Insieme al dottor Paolucci – ha aggiunto l'onorevole Occhionero – preparerò una tabella di marcia da seguire in base alle urgenze. A questo si arriverà soprattutto ascoltando quali sono le esigenze del territorio e quali quelle di chi opera nella sanità. Tutto questo – ha precisato – tenendo ben fermo nella mente l'obiettivo di salvaguardare il diritto alla salute di tutti i cittadini, che deve essere di elevato livello e alla portata di tutti. Con il colloquio di oggi – ha concluso Giuseppina Occhionero – abbiamo gettato le basi per ottenere questo risultato che tutti i molisani meritano e attendono di avere”.