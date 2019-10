Incidente tra Colli e Rocchetta al Volturno: un morto e due feriti gravi

Si chiama Guido Notardonato e ha 90 anni la vittima di un sinistro accaduto questa mattina intorno alle 11: 30. Luogo dell'incidente la galleria Casa Lorenzo tra Colli al Volturno e Rocchetta al Volturno. A finire una contro l' altra per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Panda e una Fiat Uno. La moglie dell' anziano e la donna alla guida dell' altra vettura che andava verso Isernia sono state trasportate all'ospedale Veneziale in codice rosso. Sul posto 118, Anas e forze dell'ordine per chiudere la strada e ricostruire la dinamica del sinistro.