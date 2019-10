Mobilità sostenibile e trasporti intelligenti: a Campobasso il 3° steering committee del progetto trasnfrontaliero DynaMob 2.0

Mobilità sostenibile e trasporti intelligenti nell’area transfrontaliera. Questo il tema del meeting del progetto DynaMob 2.0 (DynamicMOBILITzazion 2.0) in programma a Campobasso i prossimi 3 e 4 ottobre 2019, presso la Bibliomediateca comunale in via Roma n. 47.

Partner molisano del progetto DynaMob 2.0 il Comune di Campobasso che, per l’occasione, ospiterà il 3° steering committee, l’incontro tra tutti i partner di progetto per il confronto e scambio di buone pratiche sul tema del trasporto green nelle aree coinvolte.

Giovedì 3 ottobre, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, in programma alle ore 14.00 presso la sala consiliare in Piazza Vittorio Emanuele II n. 29, i lavori dello steering committee si sposteranno presso la Bibliomediateca comunale in via Roma n. 47. Venerdì 4 ottobre, a partire dalle ore 9.30, si svolgerà il Project Mid-term Review meeting, seguito, alla ripresa dei lavori pomeridiani (ore 14.30), dalla seconda sessione dello Steering committee.

Finanziato dal programma IPA CBC Italia – Albania – Montenegro, il progetto DynaMOb 2.0 vede come capofila il Comune di Copertino. Gli altri partner del progetto, assieme al Comune di Campobasso, sono l’agenzia formativa Ulisse (Lecce), le municipalità di Budva (Me) e Skaprar (Al) e la Camera di Commercio di Tirana. Partner associato del progetto la municipalità di Tirana (Al). Obiettivo di DynaMob 2.0 è avviare un cambiamento importante e decisivo nel settore della mobilità coinvolgendo cittadini, turisti e amministratori locali con azioni integrate e strategiche, prospettando soluzioni di trasporto intelligente e verde (veicoli elettrici non inquinanti, bike sharing, infrastrutture per auto elettriche) per ridurre l’inquinamento nelle aree urbane, promuovendo una mobilità razionale e innovativa nelle zone turistiche.