Presentati in Comune i corsi di istruzione per adulti italiani e stranieri

Nella Sala Mancini del Comune di Campobasso, questa mattina, l’assessore all’Istruzione del Comune di Campobasso, Luca Praitano, ha presentato, insieme ai rappresentanti e dirigenti scolastici del Cpia (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti), l’Ipia Montini (Istituto professionale per l’industria e l’artigianato) di Campobasso e della Casa Circondariale di Campobasso, i corsi di istruzione per adulti e per italiani e stranieri che necessitano di apprendere la lingua italiana, completare l’obbligo scolastico, e per completare più in generale, migliorare le proprie competenze culturali e professionali o riqualificarsi in campo lavorativo.

“Da parte nostra, come amministrazione, – ha dichiarato l’assessore Luca Praitano - abbiamo il dovere di informare in modo completo il territorio su tutti i servizi che possono permettere una crescita e un arricchimento professionale e culturale della persona, sia in virtù di una formazione che punti a una riqualificazione moderna in campo professionale, sia per chi, attraverso l’istruzione può intraprendere un percorso di reinserimento sociale, come nel caso dei corsi istituiti presso la Casa Circondariale di Campobasso.