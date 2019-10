Non c'è due senza tre, Conte torna a Campobasso l'11 ottobre per la firma del Cis: lo ha annunciato da Cagliari

Lo ha fatto sapere durante la diretta di Cagliari di qualche minuto fa. Il premier Giuseppe Conte, questa volta in veste giallorossa e non gialloverde come le prime due, sarà l'11 ottobre a Campobasso per apporre la firma decisiva al Cis Molise. Un accordo da ben 220 milioni di euro che dovrebbe puntare allo sviluppo del Molise.

" Per me- queste le parole di Conte al tavolo del Cis Sardo- il colore politico di chi propone un progetto non conta. Per me contano solo i progetti e la loro sostenibilità. Abbiamo già realizzato un Cis per la Capitanata, mentre l' 11 ottobre saremo a Campobasso per firmare un secondo Cis".

Ora spazio alla Prefettura che ha già organizzato quest'anno gli incontri di febbraio e aprile.