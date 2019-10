Venafro, scontro frontale tra due vetture: muore un 50enne

La vittima del sinistro è un 50enne. Lo scontro frontale é avvenuto tra una Mercedes e una Fiat Punto. L’incidente si è verificato vicino al cimitero di Venafro.

La causa potrebbe essere stata la pioggia che in quel momento si stava abbattendo sulla Statale 6 all’altezza della frazione Ceppagna di Venafro. Il conducente dell'altra vettura é ferito gravemente. Traffico in tilt lungo la strada. Sul posto per i rilievi di rito e la regolazione del traffico sono intervenuti sia i Carabinieri che la Polizia di Venafro.