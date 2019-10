Orgoglio Molisano: Angelo Rossi ha conquistato in Slovenia il Primo Premio al Campionato del Mondo di Organetto

Il suo nome è Angelo Rossi 10 anni di Acquaviva d'Isernia e residente ad Isernia. Ha scoperto di avere una grande passione per la musica, in particolare per l'organetto che suona da solo un anno con gli insegnamenti del Maestro Domenico Tortola di Isernia. Angelo è diventato Campione del Mondo di Organetto classificandosi primo di categoria A al campionato Mondiale tenutosi lo scorso 29 Settembre a Portorose in Slovenia. Grande soddisfazione per il Maestro che lo segue, e la famiglia. È motivo di orgoglio per tutti i molisani perché possono vantarsi di questo primato.