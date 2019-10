Turismo e sviluppo, la quarta commissione ha audito l'assessore Cotugno

La IV Commissione, presieduta dalla sua Presidente Filomena Calenda, ha provveduto ad audire l’Assessore al Turismo, Vincenzo Cotugno, e la struttura tecnica competente, nell’ambito dell’esame dell’ esame del “Patto per lo sviluppo della Regione Molise-FSE 2014-2020 Delibere del CIPE 10 agosto 2016 n. 25, n. 26, n. 22 dicembre 2017 n. 95. Area tematica, Turismo e valorizzazione delle risorse naturali – linea di intervento “programma integrato per lo sviluppo e la programmazione del turismo” azione “Molise che incanta – azioni di promozione, marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” Adozioni Piano Strategico Regionale per lo Sviluppo Turistico”. L’audizione dell’Assessore Cotugno continuerà nella prossima seduta della Commissione.