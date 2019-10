Vastogirardi: domenica ad Agnone arriva l’Atletico Porto Sant’Elpidio, gara complicata contro una delle rivelazioni del torneo fino ad ora

Domenica 6 ottobre 2019 per la sesta giornata del campionato nazionale di Serie D, si affronteranno al Civitelle di Agnone , con fischio d’inizio alle ore 15, la Polisportiva Vastogirardi di mister Farina e l’Atletico Porto Sant’Elpidio guidato in panca da Eddy Mengo,

Una gara davvero complessa contro una delle formazioni che fino ad ora si sta rivelando davvero la sorpresa del campionato a quota dieci punti in campionato e in piena rampa di lancio.

Ad analizzare il match il Direttore Generale della Polisportiva Vastogirardi, Antonio Crudele.

“In settimana ci siamo allenati bene agli ordini di mister Farina. Quello di domenica – spiega Antonio Crudele – è un match difficile, contro una formazione ostica e ricca di elementi di spessore per la categoria.

Dal canto nostro, come sempre, siamo concentrati e pronti alla sfida , con la consapevolezza di aver , ormai, rotto definitivamente il ghiaccio con questa nuova categoria e consci di quello che possiamo fare sul campo.

Come sempre – conclude Antonio Crudele – affronteremo gli avversari con il massimo rispetto e con l’umiltà di sempre e con tanta voglia di fare bene. Mister Farina avrà tutti i suoi calciatori a disposizione e ci sono buone notizie anche per Felice De Vizia che ieri ha ripreso ad allenarsi in maniera completa e che a breve sarà a completa disposizione del mister”.