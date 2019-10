"Grande viaggio insieme", l'evento ideato da Conad arriva anche al Comune di Campobasso

Otto nuove città da incontrare, per ascoltare, cogliere tendenze e bisogni. Questa l‘idea alla base del “Grande Viaggio Insieme”, evento itinerante ideato da Conad per incontrare le persone e conoscere i territori e giunto alla quinta edizione.

Un viaggio che non si ferma e che, anche quest’anno, continuerà a dare spazio all’ascolto delle comunità locali e all’approfondimento di tanti temi avendo protagoniste le filiere alimentari, con l’obiettivo di valorizzare i produttori e le tante eccellenze che sono il vanto del Made in Italy. Si parlerà di integrità, di trasparenza, di rispetto del territorio in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Consapevoli che una grande impresa cresce bene solo se crea sviluppo e lavoro.

Tanti gli appuntamenti che coinvolgeranno l’intera città, all’insegna del dialogo, della musica, del cibo e dello sport.

Siamo lieti di invitarla alla presentazione della nuova edizione del Grande Viaggio Insieme

Mercoledì 9 ottobre 2019, ore 11.00

Sala consiliare, Palazzo San Giorgio,

Piazza Vittorio Emanuele, 29, Campobasso

Interverranno

Roberto Gravina, sindaco del comune di Campobasso

Paola Felice, assessore alla cultura e alle attività produttive del comune di Campobasso

Luca Praitano, assessore alle politiche sociali del comune di Campobasso