Consiglio regionale, passa la mozione che chiede alla Giunta di rimodulare i prezzi dei trasporti per studenti e lavoratori

Si è riunito oggi, presieduto dal Presidente Salvatore Micone, il Consiglio regionale dedicato agli atti di indirizzo. L’Assemblea ha provveduto ad esaminare e a votare una lunga serie di Mozioni, di queste ne è stata approvata una avente ad oggetto “rimodulazione dell’aumento previsto sulle tariffe del trasporto pubblico locale per gli abbonamenti di studenti e lavoratori”. La mozione, a firma dei Consiglieri Cefaratti e Iorio, dal primo illustrata all’Aula, ha visto, prima dell’approvazione avvenuta all’unanimictà, un dibattito partecipato in cui sono intervenuti i Consiglieri Fanelli, Greco, Tedeschi, Pallante, Nola e del Presidente della Giunta regionale Toma. L’atto di indirizzo approvato, parte dalla considerazione che con in occasione del bilancio regionale è stato stabilito un aumento consistente dei costi per il trasporto su ferro e su gomma, ciò per una necessario adeguamento delle tariffe, ferme al 1998. Pertanto, in considerazione del fatto -si rileva nel testo- che la preoccupante situazione economica nazionale e meridionale comporta notevoli sacrifici per le famiglie molisane, il Consiglio impegna la Giunta regionale a rimodulare l’importo dell’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale per quanto riguarda il costo degli abbonamenti di studenti e lavoratori.