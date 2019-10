Danno erariale, condannati quattro dirigenti Asrem: l'indagine della Finanza e della Corte dei Conti

Verranno illustrati questa mattina in conferenza stampa i dettagli sulla conclusione dell’operazione “Rain Awaeds” della Guardia di Finanza di Campobasso su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti che ha portato alla condanna di quattro dirigenti della Azienda Sanitaria Regionale del Molise per danno erariale in relazione all’illecita erogazione di retribuzioni stipendiali accessorie. La conferenza stampa si svolgerà alle ore 11.00 di venerdì 4 ottobre presso la caserma “Zara” della Guardia di Finanza alla presenza del Procuratore Regionale Dr. Stefano GROSSI e del Sostituto Procuratore Regionale Dr. Roberto D’ALESSANDRO, nonché del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso, Col. Maurizio Favia.