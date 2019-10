Salute, lavoro e spopolamento: ecco le tre feste di LIberEtà della Spi Cgil

Il Sindacato Pensionati Italiani della CGIL MOLISE nel mese di ottobre 2019 ha programmato 3 Feste di LiberEtà, la rivista del Sindacato Pensionati della CGIL: il filo conduttore delle iniziative è il futuro del nostro TERRITORIO e come RIPARTIRE dalle sue emergenze.

Ciascuna festa affronterà un tema: