Fare musica per crescere, ecco il progetto realizzato a Campobasso con le restituzioni dei pentastellati Manzo e Federico

"Ieri 3 ottobre, insieme al collega e portavoce alla Camera, Antonio Federico, ho partecipato al concerto dell'Orchestra Giovanile della Scuola Secondaria di I grado 'F.Jovine' di Campobasso. Si tratta dell'evento conclusivo del progetto 'Fare musica per crescere' - spiega la Manzo - realizzato anche grazie ai fondi da noi messi a disposizione nella scorsa legislatura regionale attraverso l'iniziativa 'Facciamo Scuola'. Grazie a questi fondi l'istituto ha potuto dotare l'auditorium della scuola di un impianto audioelettrico e acquistare tutti gli strumenti musicali, i leggii e le divise per gli alunni dell'orchestra. Questo dimostra che le idee ci sono - continua la portavoce M5S - così come c'è l'entusiasmo di tanti docenti che vorrebbero fare molto di più per gli alunni: progetti di approfondimento, iniziative innovative. Purtroppo, però, mancano le disponibilità economiche e per questo le scuole devono limitarsi. Da qui la nostra decisione di devolvere parte dei nostri stipendi proprio alle scuole, per investire sui giovani, sulla cultura, sul futuro. Ogni singolo progetto finanziato con 'Facciamo Scuola' è speciale, particolare. E ogni volta che uno di questi progetti prende forma, per me è sempre un grande onore. Sono io che ringrazio le scuole - conclude Patrizia Manzo - sempre accorte e sensibili alla crescita culturale dei nostri ragazzi. È stato bellissimo vedere un'orchestra che prende vita anche grazie al nostro piccolo contributo. Giovanissimi ragazzi che possono avvicinarsi alla musica e vivere già all'interno della scuola questa forma d'arte così nobile e costruttiva".