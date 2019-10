Frosolone : I carabinieri sequestrano richiamo acustico vietato per l’uso venatorio e denunciano due cacciatori

I Carabinieri della Stazione Forestale di Frosolone, nel corso dei servizi antibracconaggio, hanno rinvenuto, in un bosco, un “richiamo acustico” vietato per l’uso venatorio. Il congegno era costituito da una chiavetta usb contenente un file audio con la riproduzione del verso della quaglia. Inoltre hanno rinvenuto una batteria per l’alimentazione, un amplificatore e una cassa acustica per la diffusione del file audio. Specifici servizi di appostamento nei pressi del luogo del rinvenimento del dispositivo vietatohannopermesso ai Carabinieri di fermare ed identificare i due cacciatori, proprio nel mentre questi si accingevano a rimuoverlo per tornarne in possesso.

Il richiamo elettronico è stato, quindi, sottoposto a sequestro così pure il fucile e le munizioni detenute dai cacciatori. Ora, gli uomini, deferiti alla competente Autorità Giudiziaria, dovranno rispondere dei fatti commessipenalmente rilevanti. Si ricorda che i Carabinieri della specialità Forestale, monitorano costantemente il territorio attraverso specifiche attività istituzionali volte alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.