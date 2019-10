Mobilità sostenibile e trasporti intelligenti: a Campobasso il 3° steering committee del progetto trasnfrontaliero DynaMob 2.0

Mobilità sostenibile e trasporti intelligenti nell’area transfrontaliera. Questo il tema del meeting del progetto DynaMob 2.0 (DynamicMOBILITzazion 2.0) in programma a Campobasso ieri e oggi, presso la Bibliomediateca comunale in via Roma n. 47. Partner molisano del progetto DynaMob 2.0 il Comune di Campobasso che, per l’occasione, ospiterà il 3° steering committee, l’incontro tra tutti i partner di progetto per il confronto e scambio di buone pratiche sul tema del trasporto green nelle aree coinvolte.

Venerdì 4 ottobre, a partire dalle ore 9.30, presso la BiblioMediaTeca comunale di Campobasso in via Roma, si svolgerà il Project Mid-term Review meeting, seguito, alla ripresa dei lavori pomeridiani (ore 14.30), dalla seconda sessione dello Steering committee.