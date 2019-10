Rivisondoli, anche prodotti molisani per "La Spesa Contadina"

Le Terme Alte di Rivisondoli ospiteranno, sabato 5 ottobre, dalle 15 alle 18, e domenica 6 ottobre, dalle 10 alle 20, la prima edizione de "La spesa contadina", fiera dedicata ai prodotti enogastronomici dell'Alto Sangro, della Valle Peligna e del vicino Molise.

L'evento, promosso dall'Associazione Roccaraso Futura, vedrà la presenza di produttori di formaggio, olio, miele, aglio, salumi e yogurt. Oltre 35 gli stand dove si potranno trovare prodotti tipici di Abruzzo e Molise; i produttori saranno a disposizione per spiegare metodi di lavorazione e materie prime utilizzate, per far degustare specialità. "I prodotti tipici di Alto Sangro, Valle Peligna e del Molise - spiega Alessandro Amicone, presidente di Roccaraso Futura - fanno parte del patrimonio della tradizione italiana". "C'è bisogno di fare rete e promuovere le nostre eccellenze - aggiunge Amicone - per dare un nuovo impulso al turismo anche nei periodi non invernali. Ci auguriamo che il prossimo anno aderiscano anche altri comuni"(Ansa)