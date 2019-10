Consiglio regionale, 41 punti da discutere il 7 ottobre: e al Comune di Campobasso c'è il monotematico sulla sanità

Il Presidente Salvatore Micone ha aggiornato la seduta del Consiglio regionale del 3 ottobre, a lunedi 7 ottobre, alle ore 15:00. Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, rinvenienti da quella seduta, e posti ora a nuova trattazione.

N. 1 (Rg. n. 209) Prot. n. 11379/18 del 26/11/2018Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Mitigazione rischio esondazioni ed alluvioni. Proposta approvazione Piano Integrato di Gestione delle acque fluviali e attivazione dei Contratti di Fiume" [Prima iscrizione seduta del 23 novembre 2018]

N. 2 (Rg. n. 225) Prot. n. 11805/18 del 05/12/2018 Mozione, a firma dei consiglieri Calenda e Micone, ad oggetto "Convenzione Regione Molise con Trenitalia e altre aziende di trasporto su strada per libera circolazione agenti di pubblica sicurezza anche se non in servizio" [Prima iscrizione seduta dell'11 giugno 2019]

N. 3 (Rg. n. 237) Prot. n. 12366/18 del 19/12/2018 Mozione, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 176 del 21-11-2018 - Offerta formativa diritto dovere - anno scolastico 2018-2019 - aggiudicazione percorsi formativi di cui alla D.G.R. n. 405 del 9 agosto 2018" [Prima iscrizione seduta del 14 marzo 2019]

N. 4 (Rg. n. 250) Prot. n. 12568/18 del 28/12/2018 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Contrarietà all'eliminazione delle indicizzazioni delle pensioni prevista nella Legge di Stabilità. Impegno a condividere le ragioni dei sindacati CGIL, CISL e UIL" [Prima iscrizione seduta dell'11 giugno 2019]

N. 5 (Rg. n. 352) Prot. n. 303/19 del 11/01/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Riapertura della biglietteria della stazione di Isernia a cura di Trenitalia. Impegno al Presidente della Giunta della Regione Molise" [Prima iscrizione seduta dell'11 giugno 2019]

N. 6 (Rg. n. 266) Prot. n. 452/19 del 17/01/2019 Mozione, a firma del consigliere Iorio, ad oggetto "Liquidazione della Società Korai srl." [Prima iscrizione seduta dell'11 giugno 2019]

N. 7 (Rg. n. 353) Prot. n. 668/19 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Istituzione del Comitato per la Legislazione in attuazione dell'art. 31 dello Statuto.Sperimentazione di modalità transitorie per l'inserimento di procedure valutative. Impegno ad adottare modifiche statutarie" [Prima iscrizione seduta dell'11 giugno 2019]

N. 8 (Rg. n. 289) Prot. n. 1145/19 del 12/02/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Piano di sicurezza per i presidi di continuità assistenziale (ex-guardie mediche) sul territorio regionale. Maggiori fondi e opere di messa in sicurezza e ristrutturazione dei locali" [Prima iscrizione seduta dell'11 giugno 2019]

N. 9 (Rg. n. 291) Prot. n. 1168/19 del 13/02/2019 Mozione, a firma del consigliere Scarabeo, ad oggetto > [Prima iscrizione seduta dell'11 giugno 2019]

N. 10 (Rg. n. 298) Prot. n. 1325/19 del 19/02/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Nola, Manzo, Primiani, Greco, Fontana e De Chirico, ad oggetto "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi . - L.R. 27/05/2005, n. 24 e ss.mm.ii." [Prima iscrizione seduta dell'11 giugno 2019 - ACCORPATA CON L'INTERPELLANZA OGG. N. 283 ISCRITTA NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2019]

N. 11 (Rg. n. 407) Prot. n. 4064/19 del 04/06/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Valorizzazione aeroporto di Foggia quale infrastruttura strategica per il Molise"

N. 12 (Rg. n. 412) Prot. n. 4104/19 del 04/06/2019 Mozione, a firma del consigliere Manzo, ad oggetto "Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)"

N. 13 (Rg. n. 413) Prot. n. 4164/19 del 06/06/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Attuazione finanziamento legge regionale 5 maggio 2009, n. 16, in materia di sviluppo del sistema cooperativo"

N. 14 (Rg. n. 415) Prot. n. 4292/19 del 11/06/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli, Facciolla, Iorio e Nola, ad oggetto "Avviso pubblico per imprese tessili- Priorità"

N. 15 (Rg. n. 417) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Nola, De Chirico, Fontana e Primiani, ad oggetto >

N. 16 (Rg. n. 427) Prot. n. 4551/19 del 20/06/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto >

N. 17 (Rg. n. 438) Prot. n. 4645/19 del 26/06/2019 Mozione, a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Nola e Greco, ad oggetto "Nomina CDA di Molise Dati - Revoca DGR n. 210 del 2019" [Prima iscrizione seduta del 25 giugno 2019]

N. 18 (Rg. n. 442) Prot. n. 4711/19 del 27/06/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Nola, Primiani, Fontana, De Chirico e Greco, ad oggetto "Riforma Consorzi industriali - Linee di indirizzo sul riordino della governance in aree produttive"

N. 19 (Rg. n. 443) Prot. n. 4747/19 del 28/06/2019 Mozione, a firma del consigliere Manzo, ad oggetto >

N. 20 (Rg. n. 449) Prot. n. 4941/19 del 05/07/2019 Mozione, firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Nomina CDA di Sviluppo Italia Molise con delibera di Giunta n. 227 del 28 giugno 2019 - Impegno alla revoca dell'atto al Presidente della Giunta regionale"

N. 21 (Rg. n. 459) Prot. n. 5232/19 del 15/07/2019 Mozione, a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Greco, Nola e Fontana, ad oggetto "Persistenza dell'obbligo dei comuni appartenenti alle Comunità Montane soppresse con legge regionale 6/2011 di corrispondere le quote associative"

N. 22 (Rg. n. 465) Prot. n. 5278/19 del 17/07/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Primiani, Fontana, Nola e Manzo, ad oggetto "Programmi di prevenzione al fenomeno del randagismo"

N. 23 (Rg. n. 466) Prot. n. 5360/19 del 19/07/2019 Mozione, a firma del consigliere Matteo, ad oggetto "Attivazione dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali"

N. 24(Rg. n. 499) Prot. n. 6001/19 del 08/08/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Centri per l'impiego di Campobasso, Termoli, Isernia. Impegno al Presidente per sbloccare le procedure per lo sblocco delle assunzioni"

N. 25 (Rg. n. 503) Prot. n. 6018/19 del 09/08/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Manzo e Primiani, ad oggetto " Piano paesaggistico regionale"

N. 26 (Rg. n. 524) Prot. n. 6681/19 del 20/09/2019 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Stabilizzazione regionale per i dipendenti delle Comunità Montane in liquidazione. Inserimento nel Piano assunzionale"

N. 27 (Rg. n. 535) Prot. n. 6938/19 del 02/10/2019 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Autismo Accreditamento provvisorio strutture".

Nella mattinata invece dello stesso lunedi 7 agosto, con inizio alle ore 10:00, si terrà l’altra seduta, il cui ordine del giorno è già stato diffuso con comunicato n. 236 del 3 ottobre u.s., i cui argomenti di seguito si ricordano per comodità:

N. 1 (Rg. n. 467) Prot. n. 5361/19 del 19/07/2019 Interpellanza, a firma dei consiglieri Greco, Primiani e De Chirico, ad oggetto "Riqualificazione del contesto urbano a fini turistici nel comprensorio di Campitello Matese".

N. 2 (Rg. n. 476) Prot. n. 5474/19 del 23/07/2019 Interpellanza, a firma dei consiglieri Facciola e Fanelli, ad oggetto "Servizio di trasporto pubblico locale. Aumento tariffe".

N. 3 (Rg. n. 409) Prot. n. 4065/19 del 04/06/2019 Interrogazione a risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto “Patto per lo sviluppo del Molise. Delibera Cipe 26/2016. Area tematica "Ambientale", Tema prioritario 2.5 cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali, linea d'intervento "Ripristino sicurezza del territorio", Azione "Consolidamento dissesti per la mitigazione dei rischi da frana e crolli a pregiudizio della viabilità e dei centri abitati" Approvazione in piattaforma Rendis dell'elenco di interventi da finanziare. Chiarimenti modifica.

N. 4 (Rg. n. 411) Prot. n. 4079/19 del 04/06/2019 Interrogazione a risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Situazione Sanità in Molise".

N. 5 (Rg. n. 310) Prot. n. 1792/2019 del 11/03/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco e De Chirico, ad oggetto "Comunità montane - Alienazioni di beni mobili ed immobili". [Prima iscrizione seduta del 4 giugno 2019 PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 5190/19 DEL 15 LUGLIO 2019].

N. 6 (Rg. n. 399) Prot. n. 3654/19 del 20/05/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto “Mancato trasferimento al "conto sanità" di una quota di fiscalità da parte della Regione Molise” [Prima iscrizione seduta del 4 giugno 2019 PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 5183/19 DEL 15 LUGLIO 2019].

N. 7 (Rg. n. 425) Prot. n. 4498/19 del 19/06/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto “Legge 112/2016 detta "Dopo di noi" e stato di attuazione in Molise. Incongruità ultimo bando regionale in merito” [PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 5300/19 DEL 17 LUGLIO 2019] .

N. 8 (Rg. n. 530) Prot. n. 6931/19 del 02/10/2019 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Pallante, Tedeschi, Calenda, Matteo, Romagnuolo E. Nicola, D'Egidio, Scarabeo, Cefaratti, Micone e Di Lucente, ad oggetto "Formulazione di leggi regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

N. 9 (Rg. n. 528) Prot. n. 6928/19 del 02/10/2019 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Romagnuolo E. Nicola, Pallante e D'Egidio, ad oggetto "elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"

N. 10 (Rg. n. 531) Prot. n. 6934/19 del 02/10/2019 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Calenda, Matteo, Romagnuolo Aida, Di Lucente, Iorio, D'Egidio, Romagnuolo E. Nicola, Tedeschi, Cefaratti, Pallante e Micone, ad oggetto " Piano nazionale triennale per la Non Autosufficienza e Dopo di Noi".

N. 11 (Rg. n. 274) Prot. n. 723/19 del 30/01/2019 Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, concernente mobilità in deroga per i lavoratori Ex ITTIERRE [Prima iscrizione nella seduta del 29 gennaio 2019].

N. 12 (Rg. n. 283) Prot. n. 982/19 del 06/02/2019 Interpellanza, a firma dei consiglieri Nola, Manzo, Primiani, Greco, Fontana e De Chirico, ad oggetto "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi. L.R. 27/05/2005, n. 24 e ss.mm.ii." [Prima iscrizione seduta del 4 giugno 2019]

N. 13 (Rg. n. 444) Prot. n. 4753/19 del 28/06/2019 Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Chiusura punto nascite Ospedale civile San Timoteo di Termoli: Iniziative da assumere per l'immediata riapertura".

N. 14 (Rg. n. 504) Prot. n. 6073/2019 del 19/08/2019 Interpellanza urgente concernente lavori di "messa in sicurezza della viabilità di collegamento della frazione di Montalto al centro abitato e alla S.S. 17 - tratto Isernia - Castel di Sangro ".