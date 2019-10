Pericoloso detenuto fugge dal carcere di Campobasso, attivate le ricerche su tutto il territorio nazionale

E' stato condannato per omicidio l'albanese detenuto che oggi è evaso dal carcere di Campobasso. Il 45enne era uscito per un permesso di lavoro all'istituto agrario. Il rientro che doveva arrivare in mattinata non è avvenuto. Il permesso di lavoro lo aveva ottenuto in base all'articolo 21 del regolamento carcerario. Dopo il mancato rientro polizia e carabinieri hanno pensato a un piano per ritrovarlo. Le ricerche del pericoloso evaso sono estese a tutto il territorio nazionale ma, per ora nessuna traccia di lui.