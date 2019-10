Strada alternativa al Ponte Sente, c'è l'ordinanza che autorizza il passaggio di autobus e mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate

Buone notizie per chi viaggia sulla ss 650 fondovalle Trigno Sp 86/direzione Agnone tratto da Secolare e Ponte Sente. Nell'ordinanza del 13 settembre 2018 che di fatto chiudeva al transito il Ponte Sente c'era il divieto al transito ai veicoli con massa più di 3,5 tonnellate e agli autobus e minibus che collegavano i centri dell'Altovastese con quelli dell'Altomolise.

Rendendo più difficile agli studenti e ai viaggiatori di mezzi pesanti di raggiungere l'una e l'altra direzione. Ora grazie alla sensibilità del presidente della Provincia Alfredo Ricci e ai consiglieri provinciali agnonesi Linda Marcovecchio e Daniele Saia che in questi mesi si sono spesi per l'argomento, è arrivata una nuova ordinanza della Provincia di Isernia che di fatto abroga parzialmente quella dello scorso anno e permette collegamenti più veloci tra Altomolise e Altovastese.

E' stata emessa dalla Provincia di Isernia settore viabilità e trasporti nella giornata di oggi e di fatto deroga il divieto di transito degli autobus sulla mulattiera alternativa al Sente.

In particolare in deroga all'ordinanza 81 del 2 ottobre 2018 ordina di limitare al transito la Sp 86 in direzione Agnone nel tratto del Bivio Secolari al Confine Provincia di Chieti Ponte Sente dal 7 ottobre 2019 fino a quando non siano eseguiti interventi risolutori che garantiscano la sicurezza almeno in condizioni di esercizio ordinario, con le seguenti prescrizioni: transito consentito agli autoveicoli con massa di più di 7,5 tonnellate; limite di velocità di 30km/h lungo tutto il percorso ad eccezione di ulteriori restrizioni per brevi tratti segnalati e maggiormente dissesstati; autorizzare il transito di autobus con 50 posti e peso totale a terra di massimo 18 tonnellate nel periodo fino al 30 novembre e dal primo aprile; sospensione immediata di queste deroghe in caso di nevicate nel periodo segnalato; sospensione del transito in caso di eccezionali nevicate o bufere al minimo preavviso delle attività franose.

Resta scoperto il periodo invernale ma i consiglieri agnonesi assicurano che nel frattempo si lavora per una soluzione nel periodo invernale che permetta soprattutto agli studenti di evitare il disagio delle strade alternative

