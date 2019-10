Vigilanza pre e post orario scolastico, niente più bidelli: il Comune propone un servizio a pagamento, è polemica tra i genitori

L'ordinanza del Sindaco di Agnone e' datata 23 settembre 2019, ma è diventata "virale" o meglio motivo di discussione e confronto tra genitori solo nell'ultima settimana. quando hanno compreso che se i figli rimangono mezz'ora oltre l'orario o per esigenze lavorative entrano mezz'ora prima,non ci saranno i collaboratori scolastici, che una volta si chiamavano bidelli, a vigilare sui bambini, ma con una ordinanza il sindaco Marcovecchio, propone, su base volontaria, un servizio privato di vigilanza, gestito da una cooperativa, pre e post scolastico, al costo di 5 euro a chi già utilizza il servizio di trasporto scolastico e a 10 euro per tutti gli altri. I genitori hanno fatto un pò di conti e hanno tratto le conclusioni: la scuola dell'obbligo ( art 47 Costit.), come la sanità in Italia non sono gratuiti, alla faccia della costituzione, bensi incidono pesantemente sui budget familiari. Una volta, probabilmente le condizioni contrattuali dei collabollatori scolastici erano diverse, c'erano i bidelli, figure preziose che vigilavano sui bambini anche quando i genitori facevano ritardo per questioni lavorative, oggi un genitore per essere certo che il bambino venga sorvegliato oltre l'orario, deve pagare. In molti si chiedono quanti sono i collaboratori Ata alla scuola Marinelli di Agnone e che orario di lavoro fanno. L'assessore alle politiche sociali del comune di Agnone Annalisa Melloni ha pensato alle famiglie che non possono gravare con ulteriori spese il bilancio familiare?