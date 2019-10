Truffatore seriale dei pezzi di ricambio individuato e denunciato dalla polizia postale

Un cittadino campobassano interessato all’acquisto di un pezzo di ricambio per un furgone, dopo aver visionato il modello di interesse su un sito web, ne ha effettuato l’acquisto e versato 1.500 € sulla Carta Postepay indicata su internet. Dell’oggetto acquistato, però, nessuna traccia e il venditore è scomparso nel nulla.

Questa la disavventura che ha portato il cittadino a rivolgersi alla Polizia di Stato che ha attivato immediate indagini e scoperto che dietro l’annuncio truffaldino si celava in realtà un ventenne dell’interland campano, con diversi precedenti per truffe on-line, realizzate con lo stesso metodo criminale.

Gli uomini del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Molise sono riusciti a risalire al malfattore, il quale aveva fatto perdere le proprie tracce credendo di farla franca. Una volta rintracciato è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ricorda ai cittadini di prestare particolare cautela agli annunci di vendita online per evitare spiacevoli sorprese e di verificare sempre l’attendibilità del sito (prediligendo siti relativi a ditte specializzate o comunque conosciute sul mercato) assicurandosi preventivamente della reale esistenza della ditta fornitrice e diffidando delle proposte commerciali che richiedono di versare per intero la somma dell’acquisto anziché una caparra (che non sia comunque superiore al 20% della somma totale).