Venafro, l’Avis provinciale ha “un’Arma” in più: i Carabinieri donano il sangue

L’Avis Provinciale di Isernia-Venafro ha così “un’Arma in più” e Raffaella Vizoco, Presidente dell’Avis di Venafro (IS), in collaborazione con la dott.ssa Mirella Perluzzo, responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Isernia, che personalmente hanno accolto i militari, ha così commentato: «Abbiamo assistito ad un momento importante, in cui scendono in campo forze diverse che in maniera sinergica percorrono la stessa direzione, con il solo intento di poter rilasciare, attraverso l’esempio, messaggi forti e aiuti concreti all’inarrestabile bisogno di sangue, che ogni giorno si verifica sul nostro territorio».

Per l’Arma dei Carabinieri, erano presenti il Tenente Colonnello Gennaro Ventriglia, Comandante Provinciale di Isernia, il Magg. Mario Giacona, Comandante della Compagnia Carabinieri di Venafro ed il Luogotenente C.S. Iannazzo Antonio, Comandante della locale Stazione Carabinieri, che sono stati accolti nella postazione allestita lungo il corso centrale di Venafro, unitamente a numerosi militari del Comando Provinciale di Isernia, che hanno partecipato alla donazione.

L’impegno di Avis Provinciale è quello di impegnarsi sempre più in forti campagne di informazione, che sappiano sensibilizzare scegliendo di essere in prima linea schierati dalla parte di chi ha bisogno di aiuto e di un dono che tuteli la vita.

I carabinieri che hanno risposto all’appello di Avis, hanno assolto ad un duplice compito di testimoniare con generosità gli alti valori morali che sostengono l’attività degli appartenenti all’Arma e la totale condivisione dei bisogni della collettività, un risultato significativo dato da un impegno forte, che si confermerà anche per il futuro.