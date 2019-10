Castelverrino, fervono i lavori per la copertura del campetto polivalente dello sport

Castelverrino IS. Nel paese dell'Alto Molise sono rimasti solo 80 abitanti, soprattutto anziani, si trova a 8 km da Agnone. Ma il nuovo sindaco, Cristian Pannunzio, che ha solo 22, evidentemente la sa lunga rispetto al contrasto allo spopolamento. Con meraviglia assistiamo ad un grosso attivismo sul piano urbanistico,sulle attività sociali ,sportive e non ultimo l' adesione al progetto "WI-FI Italia". In questi giorni fervono i lavori per il ripristino funzionale e la realizzazione della copertura del campetto polivante dedicato allo sport ricompreso nel Piano sport e periferie, tale da consentire ad adulti, ragazzi e bambini, seppur pochi, di praticare sport all'aria aperta