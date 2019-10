Provoca incidente e scappa: denunciato automobilista a Termoli

A conclusione di una mirata ed attenta attività di indagine, l’Ufficio Anticrimine del Commissariato di P.S. diTermoli ha deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria un uomo di origini foggiane che dopo aver provocato, nel decorso mese di luglio,un incidente stradale con seri danni prodotti ad alcuni veicoli in sosta, si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Gli accertamenti eseguiti e gli elementi raccolti hanno portato al sequestro dell’autovettura coinvolta nell’incidente ed alla denuncia del responsabile per guida reiterata senza patente in quanto mai conseguita .

Sempre personale dell’Ufficio Anticrimine, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare in carcere a carico di un termolese, classe ‘75, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso in quanto, dopo essere stato ammesso in prova, è risultato inottemperante alle varie prescrizioni imposte dall’A.G. L’uomo, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, è stato pertanto tradotto presso la Casa Circondariale di Larino.

Una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato, inoltre, è riuscita a recuperare un’auto rubata in pieno centro a Termoli, dove, poco prima, il ladro aveva agito mettendosi in fuga a bordo del veicolosottratto al legittimo proprietario. La fuga si è conclusa dopo che gli agenti, postisi all’inseguimento, hanno raggiuntol’autore del furto all’altezza della stazione ferroviaria di Campomarino.

I successivi accertamenti, condotti congiuntamente dall’Ufficio Anticrimine e dalla Polizia Scientifica del Commissariato, hanno permesso di identificare e denunciare all’A.G. il responsabile, un uomo del 1981, di origini foggiane, per il reato di furto aggravato.