Consiglio regionale, votata all'unanimità la mozione del centrodestra sui fondi della non autosufficienza e dopo di noi

Presieduta al Presidente Salvatore Micone si è tenuta in mattinata la seduta del Consiglio regionale che ha provveduto ad esaminare gli argomenti rinvenienti dalla riunione dell’Assese dello scorso 3 ottobre. In particolare si sono svolte interpellanze e interrogazioni quali:

 Interpellanza, a firma dei consiglieri Greco, Primiani e De Chirico, ad oggetto "Riqualificazione del contesto urbano a fini turistici nel comprensorio di Campitello Matese". Ha dato risposta per l’Esecutivo regionale il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Pallante. L’interpellante Consigliere Primiani si è detto non soddisfatto dalla risposta ricevuta.

 Interrogazione a risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto “Patto per lo sviluppo del Molise. Delibera Cipe 26/2016. Area tematica "Ambientale", Tema prioritario 2.5 cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali, linea d'intervento "Ripristino sicurezza del territorio", Azione "Consolidamento dissesti per la mitigazione dei rischi da frana e crolli a pregiudizio della viabilità e dei centri abitati" Approvazione in piattaforma Rendis dell'elenco di interventi da finanziare. Chiarimenti modifica”. Ha dato risposta per l’Esecutivo regionale il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Pallante. L’interrogante Facciolla, in considerazione della risposta dal rappresentante della Giunta, si è detto parzialmente soddisfatto.

 Interrogazione a risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Situazione Sanità in Molise". Ha dato risposta per l’Esecutivo regionale il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Pallante. L’interrogante Facciolla, rispetto alla risposta avuta dall’Esecutivo, si è detto non soddisfatto.

 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco e De Chirico, ad oggetto "Comunità montane - Alienazioni di beni mobili ed immobili". Ha dato risposta per l’Esecutivo regionale il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Pallante. Il Consigliere Greco, quale primo interrogante, rispetto alla risposta ricevuta dal Sottosegretario, si è detto non soddisfatto.

 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto “Legge 112/2016 detta "Dopo di noi" e stato di attuazione in Molise. Incongruità ultimo bando regionale in merito” Ha dato risposta per l’Esecutivo regionale l’Assessore Mazzuto. L’interrogane, Consigliere Facciolla, si è detto non soddisfatto della risposta ricevuta.

 Interpellanza, a firma dei consiglieri Nola, Manzo, Primiani, Greco, Fontana e De Chirico, ad oggetto "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi. L.R. 27/05/2005, n. 24 e ss.mm.ii.". Ha dato risposta per la Giunta regionale l’Assessore Cavaliere. Il Consigliere Nola, interpellante, rispetto alla risposta ricevuta dall’esponete dell’Esecutivo, si è detto soddisfatto.

L’Assemblea ha quindi approvato all’unanimità una mozione a firma dei Consiglieri Calenda, Matteo, Romagnuolo A., Di Lucente, Iorio, D’Egidio, Romagnuolo N.E., Tedeschi, Cefaratti, Pallante e Micone, avente ad oggetto “Piano nazionale triennale per la Non Autosufficienza e Dopo di Noi”. L’atto di indirizzo parte dalla presa d’atto del fatto che nell’ultima riunione della Commissione Politiche sociali della Conferenza Stato-Regioni, all’ordine del giorno era previsto l’esame del Piano della Non Autosufficienza e il conseguente riparto dei fondi FNA e Dopo di Noi – Anno 2019. La discussione sull’argomento in quella sede era stata rimandata in quanto erano emerse delle criticità circa la programmazione nazionale in tema di non autosufficienza e disabilità a causa della soppressione del Ministero della Disabilità, con delega rimasta incardinata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale condizione potrebbe comportare dei ritardi nel trasferimento dei fondi alle Regioni entro i termini compatibili con gli adeguamenti legati ai bilanci regionali. Il Consiglio pertanto impegna il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente ad attivarsi presso il Governo centrale affinchè si sblocchino quanto prima le risorse destinate alle Regioni a tutela dei cittadini non autosufficienti e disabili e della loro famiglie. Si impegnano gli stessi esponenti regionali a porre in essere ogni utile azione finalizzata ad incentivare l’utilizzo delle risorse destinate al Dopo di Noi.