Vastogirardi-Cinghiale attraversa la strada e impatta con una Golf, la conducente salva per miracolo

Erano circa le ore 19.15 di ieri 7 Ottobre, quando una giovane donna, alla guida dela sua Golf ,si è vista attraversare improvvisamente la strada da un cinghiale adulto di grossa taglia. La 27enne, Giorgia Amicone, stava rientrando a casa e percorreva il tratto di strada che collega Vastogirardi con la Contrada Civitelle. L'impatto dell'ungulato con la automobile è stato devastante, l'auto ha subito dei grossi danniin particolare sulla parte frontale ma fortunatamente per la giovane oltre ad un grossissimo spavento per il pericolo corso, ha riportato, sembrerebbe, solo delle abrasioni su varie parti del corpo. Il cinghiale, fnita la sua corsa, è stramazzato al suolo. La zona , come gran parte dell'Alto Molise, è attraversata di giorno e di notte da branchi di cinghiali che attraversano le vie percorse dagli automobilisti con tutta tranquillità. Certo meno tranquilli sono gli automobilisti come Cladia che ha corso un reale pericolo di vita.