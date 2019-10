Editoria e informazione partecipata: è possibile grazie ad altomolise.net, dal 25 settembre testata giornalistica registrata

Un nuovo passo avanti per www.altomolise.net. Il portale nato nel 2010 grazie alla volontà del founder di Cittanet Antonio Cilli si trasforma mantenendo in piedi la sua identità. Dal 25 settembre, grazie alla volontà dell’associazione culturale Altomolise, quello che era un blog si è trasformato in una testata giornalistica regolarmente iscritta al Tribunale di Isernia.

Un passo avanti in cui la direttrice Maria Rosaria Carosella ha creduto fermamente insieme ai redattori e ai collaboratori che hanno accompagnato la trasformazione. Un passo formale che era nell’aria da tempo, da quando con le nostre inchieste e con i nostri articoli la realtà di www.altomolise.net si era già fatta conoscere nel territorio. Mantenendo lo stretto contatto con i lettori che possono, anche ora, essere i protagonisti della notizia su una piattaforma che resta partecipata e aperta alle notizie che lo stesso lettore vorrà e continuerà a fornirci. Una libertà di scrittura che resta ed è vincolata da due principi cardine dell’etica giornalistica quanto morale: niente diffamazione nei confronti di alcuno e niente fake news.

La verità sostanziale resta la nostra guida sia nella nostra ricerca delle notizie che in quelle che voi lettori, nostri unici proprietari, ci andrete a sottoporre quotidianamente. Cosa che già abbiamo messo in atto quando il passo di diventare testata giornalistica non era ancora stato compiuto. Continueremo a fare giornalismo partecipato, faro su cui il founder Cilli ha creduto fin dal primo giorno e che noi abbiamo sposato nel 2016 quando siamo saliti sul carro delle piattaforme di cittànet.

Continueremo a essere un riflettore puntato sulle notizie che riguardano il bacino dell’Altomolise e l’Altovastese. Ma ci allargheremo, come abbiamo sperimentalmente fatto negli ultimi mesi, su tutto il territorio regionale e non solo. Anche su notizie di carattere generale che possano interessare direttamente e indirettamente il nostro territorio.

E per farlo abbiamo allargato il nostro orizzonte iniziando a curare anche altre due piattaforme del circuito Cittanet. Si tratta di Molisecentrale.net e Iserniaoggi.net, volute anch’esse dal founder Antonio Cilli e dall’associazione a cui fa capo il circuito. Anche su questi portali, che per ora restano blog ma a cui nulla resta precluso, adotteremo la stessa etica adoperata finora su www.altomolise.net. Notizie di giornalismo partecipato, attecchite sul territorio e con uno sguardo glocal importante per tutto il territorio molisano.

Andremo avanti a piccoli passi verso grandi risultati. E ci poniamo nell’ottica del pluralismo di informazione tanto importante per i territori dove andremo a operare.