Taglio dei parlamentari, la soddisfazione dei deputati molisani: in regione si perde un seggio

E' di ieri l'approvazione della legge sul taglio dei parlamentari. Che di fatto permetterà di eleggere in Molise 2 deputati e due senatori. Con 345 parlamentari in meno era logico aspettarsi tagli anche qui. Ma cosa ne pensano gli attuali parlamentari. L'eletta in Puglia Annaelsa Tartaglione non ha ancora espresso parere ufficiale.

Lo hanno invece fatto i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle del Molise.

"Per anni siamo stati il Paese con il più alto numero di parlamentari - ha sottolineato in un post- Tante parole, tante promesse sentite per anni sulla riduzioni del numero delle poltrone. Ma poi nessuno lo ho mai fatto davvero. Oggi, grazie al MoVimento 5 Stelle, è stata approvata questa storica legge di riforma costituzionale: 345 parlamentari in meno e 1 miliardo di euro in più che tornano ai cittadini, in 10 anni. L’Italia sta voltando pagina e i cittadini stanno tornando al centro. Era questa la promessa e l’abbiamo mantenuta".

Fa eco ai 5 stelle anche la deputata di Leu Giuseppina Occhionero.

“La democrazia parlamentare deve recuperare la fiducia dei cittadini. Sì al taglio dei parlamentari, accompagnato da altre riforme di garanzia e da una nuova legge elettorale”. Lo ha dichiarato la deputata di Liberi e uguali, l'onorevole Giuseppina Occhionero, a margine del voto con cui la Camera ha completato l'iter della proposta di legge sul cosiddetto 'taglio' dei parlamentari.

“Un primo passo – ha commentato l'onorevole Occhionero – al quale però bisogna accompagnare una seria riforma elettorale che deve garantire il diritto alla rappresentanza a tutti i cittadini. Riconquistare la loro fiducia – ha spiegato la deputata molisana – è essenziale per rinsaldare il nostro assetto democratico e per questo ho votato con convinzione questa proposta di legge.

Il Molise -ha concluso Giuseppina Occhionero - è la regione meno penalizzata, in termini percentuali, con la perdita di un solo seggio”