Sviluppo locale, il Gal Altomolise oggi illustra in comune i primi 5 bandi: ecco a chi sono rivolti

Aumento della competitività degli operatori e delle produzioni locali e migliorare l’attrattività dei territori, questi i due leitmotiv dei 5 bandi di prossima pubblicazione promossi dal Gal Alto Molise all’interno del Piano di Sviluppo Locale “ Territori della Biodiversità e dei Sapori”. I bandi saranno rivolti alla realizzazione di Piani di Miglioramento Aziendali e Pluriaziendali, di Servizi Turistici, di Cooperative di Comunità e di itinerari e percorsi di mobilità lenta.

“Con la pubblicazione dei primi 5 bandi offriamo un supporto concreto a imprese, cittadini ed agli attori dello sviluppo locale che hanno deciso di restare ed investire nel nostro territorio - ha commentato la Presidente Serena Di Nucci - Le difficoltà produttive e occupazionali di alcune storiche industrie locali e la carenza di importanti investimenti privati ci stimolano a valorizzare le risorse e le opportunità locali, che peraltro non mancano: il turismo out-door, l’enogastronomia, l’ospitalità esperienziale, tutti ambiti innovativi - continua Mario Di Lorenzo, direttore del GAL - dove crescono l’occupazione e gli spazi di mercato per le imprese, comprese quelle piccole e micro, tipiche del nostro territorio”.

Le risorse a bando ammontano a circa un milione di euro. I Comuni interamente interessati sono quelli di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Rionero Sannitico, Roccasicura, San Pietro Avellana , Sant'Angelo del Pesco e Vastogirardi. Sia per i bandi rivolti agli Enti locali che per le aziende – conclude Di Lorenzo - ci aspettiamo una buona qualità dei progetti, considerato che stiamo partendo ad informare i potenziali beneficiari prima della pubblicazione ufficiale proprio per consentire di comprendere al meglio i contenuti e le opportunità".

Oggi 9 ottobre, nella sala del Consiglio Comunale di Agnone, a Palazzo San Francesco, alle ore 17:00, è previsto un ulteriore incontro dedicato alle aziende, alle associazioni e a chiunque voglia approfondire la conoscenza dei bandi e delle procedure di presentazione degli stessi. Dal sito http://galaltomolise.it è possibile scaricare le schede informative sulle singole azioni a bando. Per maggiori informazioni: info@galaltomolise.it - tel. 0865 78609