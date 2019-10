Giornata mondiale della salute mentale, ecco il programma di Campolieto

Il 10 ottobre di ogni anno è la Giornata Mondiale della Salute Mentale, organizzata per favorire un aumento delle conoscenze sui disturbi psichiatrici che, nonostante riguardino una persona su 4, sono oggetto di pregiudizi e cattiva informazione. Sicuramente il persistere del pregiudizio rappresenta l'ostacolo più grosso all'accesso alle cure. Anche questo anno sono presenti eventi organizzati a cura dei Centri di Salute Mentale nella nostra regione. A Campobasso giovedì mattina, dalle ore 9, è stato organizzato un evento pubblico a cura della Cooperativa Dialogo, che gestisce la Struttura Residenziale di Campolieto, in collaborazione con il Centro di Salute Mentale. Dopo il saluto e l'indirizzo di benvenuto dei rappresentanti istituzionali della Regione, dell'Asrem e del Comune, sarà proiettato un cortometraggio realizzato in seguito ad una esperienza teatrale dei pazienti e interverrà il Professor Antonio Lasalvia, uno dei massimi esperti internazionali sulla problematica del pregiudizio, dell'Università di Verona, uno dei 4 Centri italiani di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Salute per la ricerca e la formazione. Sono previsti gli interventi delle associazioni dei pazienti e dei familiari.