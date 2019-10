Il Grande Viaggio Conad fa tappa a Campobasso alla riscoperta della filiera della pasta e cereali

Campobasso è la quarta tappa dell’edizione 2019 del tour, che in quattro anni ha portato l’insegna in 40 città del Belpaese. La tre giorni molisana sarà l’occasione per discutere di filiere agroalimentari, nello specifico quella della pasta e cereali, di produzione di valore e di buone pratiche. Tanti gli appuntamenti che coinvolgeranno la città, all’insegna del dialogo, della musica, del buon cibo, dello sport.

Campobasso, 9 ottobre 2019 – Il viaggio di Conad nella provincia italiana arriva a Campobasso. Il 10, 11 e 12 ottobre il capoluogo molisano sarà la quarta tappa della quinta edizione del Grande Viaggio Insieme, il “giro d’Italia” che ormai da anni porta l’insegna nei tanti territori italiani, a scoprire le bellezze, i sapori e i saperi, ad ascoltare le voci della comunità. Saranno giorni dedicati all’incontro con le persone, alla pratica dello sport, alla degustazione del buon cibo, alla musica e a riflettere sul valore delle filiere produttive agroalimentari nel territorio e sulle eccellenze del Paese.

Il tour ­– che ha toccato finora 40 città – si arricchisce quest’anno di un nuovo elemento che vede protagoniste le filiere agroalimentari, con l’obiettivo di valorizzare i produttori locali e le eccellenze del Made in Italy, senza dimenticare di continuare a dare spazio all’ascolto delle comunità. Si parla d’integrità, di trasparenza, di crescita e valorizzazione del territorio in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale con la consapevolezza che ogni grande impresa cresce bene se sa creare sviluppo, lavoro e valore. Protagonista della tappa molisana è la filiera della pasta e cereali, che rappresenta uno degli ingredienti di base della dieta mediterranea, uno dei simboli del Made in Italy ed uno dei principali riferimenti alimentari attraverso cui viene identificato il paese nel mondo.

«Anche a Campobasso continueremo ad incontrare le persone, ad ascoltare storie e scambiarci idee, a costruire valore e a divertirci insieme. Con un elemento in più: la valorizzazione delle filiere agroalimentari – quella della pasta e cereali in particolare –, impegno che Conad si è assunto ancor prima che i clienti ne facessero un elemento di scelta nel fare la spesa, ponendo attenzione alla qualità di ciò che portano in tavola e al rispetto di tutta la filiera», annota il direttore generale di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando. «È un equilibrio che Conad sostiene da sempre con professionalità, competenza e con un valido modello imprenditoriale. Un modello che pone la persona e il territorio al centro e ha una solida base di valori condivisi e applicati in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale».

“Quando abbiamo ricevuto la proposta progettuale legata a questa manifestazione, con l’intera Giunta, ci siamo attivati per approfondire direttamente quanto ci veniva prospettato, perché abbiamo apprezzato e intuito sin da subito il respiro ampio e l’idea d’insieme alla base di questo Grande Viaggio. Proprio come un viaggio che va compiuto senza improvvisazioni, ma con in testa mete ben precise da voler raggiungere, abbiamo vissuto e operato in questa lunga fase preparatoria, sviluppata in sintonia con gli organizzatori e con Conad, per portare nella nostra città un evento nuovo, coinvolgente, stimolante e con risvolti che includeranno settori differenti tra loro, ma che stanno tutti ugualmente a cuore alla nostra Amministrazione” sottolinea il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

“Infatti, grazie alla collaborazione e al lavoro dell’assessore alla Cultura e alle Attività Produttive, Paola Felice, e dell’assessore alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, Luca Praitano, il Grande Viaggio che Campobasso nei prossimi giorni si ritroverà a compiere, coinvolgerà ambiti sociali, scolastici, commerciali e culturali diversi e sarà per certi versi anomalo, differente da quelli ai quali siamo abituati e per i quali partiamo con valige già piene. Questo viaggio va infatti compiuto facendo innanzitutto spazio in noi per vivere con un nuovo entusiasmo un momento di coesione sociale dal quale la nostra città potrà trarre ulteriori spunti di crescita per impostare eventi futuri sempre più articolati e dinamici” commenta il sindaco.

La tre giorni molisana inizia il giovedì tra i giovani, nelle scuole, dove Conad incontrerà gli studenti delle quarte e quinte classi dell’istituto professionale alberghiero I.P.S.E.O.A. - Matese. Il sociologo Aldo Bonomi, insieme ad un rappresentante della Compagnia degli Chef, illustrerà loro i risultati dell’indagine condotta dall’istituto Aaster sulla filiera della pasta e cereali, filo conduttore anche di altri appuntamenti che animeranno la città. Un food truck targato Grande Viaggio Insieme sosterà, per tutta la durata del tour, a Piazza della Vittoria per diventare il set di laboratori culinari, aperitivi e degustazioni dei prodotti Sapori&Dintorni e Verso Natura. Protagonisti e attori di queste iniziative saranno i maestri della Compagnia degli Chef, i ragazzi dell’istituto alberghiero I.P.S.E.O.A. - Matese impegnati nel contest “Cuochi di Classe” e nella “Masterclass cooking show”, i collaboratori e i dipendenti Conad e i clienti. Piazza della Vittoria sarà la location per il Pasta Party di venerdì, occasione conviviale dove poter gustare un ottimo piatto di pasta, all’insegna dei sani valori dello Sport.

Il venerdì pomeriggio sarà interamente dedicato all’approfondimento dell’indagine socio economica commissionata da Conad ad Aaster e dedicata alla filiera della pasta e cereali. Protagonisti saranno gli attori stessi della filiera e si parlerà dell’evoluzione del distretto, delle sfide della grande piattaforma di trasformazione del grano duro, di esperienze, di storie di successo e percorsi d’innovazione sociale legati all’agricoltura, e si affronteranno le questioni che attengono ai modelli di sviluppo, alle forme della rappresentanza e all’evoluzione della filiera.

L’incontro “Dialoghi con le meraviglie del nostro paese” si aprirà alle 17 al Teatro Savoia, dove si partirà con il racconto delle evidenze emerse dall’indagine Aaster. Dopo i saluti di apertura del sindaco Roberto Gravina, coordinati dalla giornalista Marianna Aprile, si confronteranno sul palco Francesco Avanzini direttore generale Conad, Aldo Bonomi sociologo e direttore Aaster, Paolo Barilla presidente AIDEPI, Nicola De Vita Titolare Molino De Vita, Michele Dedda presidente Cooperativa Agricola Valverde, Giuseppe Ferro amministratore delegato La Molisana, Vincenzo Spinosi fondatore Spinosi Srl. Saranno anche presenti i rappresentanti degli studenti dell’istituto alberghiero I.P.S.E.O.A. – Matese. La serata proseguirà alle 21.00 con il concerto dal maestro Peppe Vessicchio e i Solisti del Sesto Armonico.