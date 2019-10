Conte in Molise l'11 ottobre, ecco le tappe del premier: prima all'auditorium di Isernia e poi la firma del Cis in Prefettura a Campobasso

A 48 ore dall'arrivo le prefetture di Campobasso e Isernia hanno ufficializzato le tappe della visita del premier Giuseppe Conte in Molise, che torna per la terza volta in Molise principalmente per la firma del Cis Molise.

Queste le tappe: nella mattinata di venerdì 11 ottobre a Isernia, presso l’Auditorium Unità d’Italia, alle ore 11,30, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Avv. Giuseppe Conte, incontrerà gli studenti degli Istituti scolastici superiori della Provincia di Isernia.

La struttura, infatti, rientra tra le opere finanziate dal CIS: 13 milioni, che potrebbero aumentare nella fase due, e che serviranno per ultimare l’opera architettonica. Prima di ripartire in direzione Campobasso, il premier farà visita anche alla cooperativa LAI, Lavoro Anch’Io.

Il presidente del Consiglio arriverà alle ore 14.45 a Campobasso , presso la Prefettura per la firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Molise. Il Premier, dopo le visite dell’11 febbraio e del 15 aprile scorsi, incontrerà di nuovo i Sindaci, le Associazioni e gli Enti che hanno partecipato all’importante iniziativa volta a promuovere lo sviluppo economico della regione, attraverso progetti sostenibili a livello locale.