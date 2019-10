Giornata Mondiale della Salute Mentale: l’intervento del sindaco Gravina al convegno di Campobasso

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, all’Auditorium dell’ex Gil a Campobasso, si è tenuto il convegno organizzato dal Centro di Salute Mentale di Campobasso e dalla società cooperativa Dialogo di Campolieto incentrato sul tema: “Il pregiudizio, come maggiore ostacolo alle cure”.

Si è trattato di un momento importante di confronto per informare e comunicare intorno all’argomento della salute mentale. È intervenuto per l’occasione anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che a nome dell’Amministrazione comunale ha innanzitutto sottolineato come la Giornata Mondiale della Salute Mentale sia un’occasione per combattere pregiudizi e discriminazioni, purtroppo ancora troppo presenti in questo come in altri ambiti.