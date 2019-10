Fare impresa nei piccoli comuni, promuovendo donne, giovani e sociale: questo il senso dei bandi del Gal Molise illustrati dalla presidente Serena Di Nucci

"Il Gal Alto Molise, acronimo di Gruppo di azione locale, si interessa di gestire le risorse della misura 19 del piano di sviluppo rurale della regione Molise, sono fondi comunitari per la nostras in particolare alla nostra società consortile da destinare allo sviluppo nell'ambito del turismo sostenibile, delle filiere agroalimentari e dell'ambiente.

Siamo chiamati come società a sviluppare una progettualità che punti su queste tre dimensioni del nostro vivere in questo Alto Molise meraviglioso, che per la prima volta si è autodeterminato, quindi 18 amministrazioni comunali, 130 aziende si sono consorziate per dare vita a questa realtà progettuale. Dopo tre anni dalla costituzione del Gal siamo pronti, dopo varie peripezie burocratiche, siamo pronti con la discussione dei bandi che riguardano le imprese del nostro territorio e le amministrazioni locali.Questa serata è destinata alla presentazione dei bandi"



Questa è l'apertura dell'intervista fatta dalla nostra testata alla giovane imprenditrice agnonese Serena Di Nucci, presidente del Gal Altomolise. Bella apertura perchè la presidente spiega cos'è il Gal e rende perfettamente l'idea che cosa può fare una struttura di questa natura per un territorio come l'Alto Molise.



L'occasione per l'intervista alla presidente presso Palazzo San Francesco a Agnone, un primo incontro divulgativo sui Bandi Gal di prossima uscita, bandi dedicati alle piccole medie imprese e agli enti locali. La sala Consiliare affollata di piccoli e medi imprenditori, tra i quali molte imprenditrici,a dimostrazione che le donne, a partire dalla presidente, oramai sono parte produttiva attiva, intraprendente, coraggiosa del modo del lavoro negli ambiti territoriali.



I Bandi pubblici del PLS sono cinque e le bozze sono state approvate nella seduta del 17 settembre scorso dal CdA del Gal Alto Molise trasmessi a Regione Molise e AGEA per gli adempimenti conseguenti. La pubblicazione sul BURM dei bandi pubblici è prevista per le prossime settimane. iL Gal Alto Molise, per ogni Bando, ha predisposto una scheda informativa a carattere divulgativo per anticiparne i contenuti, riportando gli aspetti salienti e le modalità di presentazione della domanda, al fine di facilitare i potenziali beneficiari nella predisposizione per tempo di eventuali proposte.



Le schede informative sono disponibili nella sezione bandi aperti al sito https://www.galaltomolise.it/



Il Gal Alto Molise è uno dei motori per fare piccola e media impresa rivolta ai residenti nei comuni dell’area target. Tutti gli attori presenti sul territorio possono partecipare ai bandi del Gal ed ottenere, qualora ne avessero tutti i requisiti, i finanziamenti necessari a migliorare le proprie attività e ottimizzare l’offerta territoriale in ambito turistico, agricolo e dell’ambiente.

Inoltre il Gal Alto Molise opera dedicando particolare attenzione alle imprese femminili, giovanili e sociali