Premier Conte a Isernia e Campobasso.Oggi la firma del contratto di sviluppo

Il Premier Giuseppe Conte in Molise sarà a Isernia alle 11.30: presso l’Auditorium Unità d’Italia incontrerà gli studenti delle scuole superiori della provincia. Successivamente è previsto il pranzo presso la sede della Cooperativa Lai, Lavoro anche Io, che si occupa dell’inserimento nell’ambito lavorativo dei diversamente abili

Il menù è top secret, quello che è dato sapere è che sarà cucinato con gli ortaggi e i prodotti che provengono direttamente dall’orto gestito dalla cooperativa.

Successivamente, alle 14.30, è previsto l’arrivo a Campobasso per la firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Molise. Il programma prevede un incontro tra sindaci, associazioni ed Enti che hanno partecipato alla promozione dello sviluppo economico della regione. Sugli oltre 300 progetti presentati, solo 66 saranno quelli finanziabili per ammontare di 220milioni di euro complessivi destinati al Molise.

http://www.primonumero.it/wp-content/uploads/2019/07/CIS_Molise.pdf