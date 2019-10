Venafro: i Carabinieri scoprono l’autore di un truffa on-line ai danni di un cittadino

I Carabinieri della Stazione di Sesto Campano hanno portato a termine un’attività di indagine relativa ad una truffa on-line su un noto portale web di e-commerce circa la messa in vendita di un taglialegna idraulico. In particolare, un cittadino di Venafro, interessato all’acquisto di quell’annuncio, provvedeva a contattare il venditore e, dopo aver concordato con questi le modalità di pagamento, effettuava un pagamento in acconto pari a circa euro 400,00. Trascorsi alcuni giorni, pero’, contrariamente a quanto pattuito, l’acquirente non si è visto recapitare ne il macchinario ne tanto meno è riuscito piu’ a contattare il venditore truffatore, che incassata la somma di denaro, si era reso ormai irreperibile. La vittima del raggiro, resasi conto, quindi, di essere stata truffata, ha chiesto aiuto ai Carabinieri di Sesto Campano, formalizzando in quella sede anche la relativa denuncia. Sono scattati da subito gli accertamenti del caso, che hanno riguardato il particolare la specifica