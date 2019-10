Idee Italia, Tartaglione (Fi): rilanciare coalizione con orgoglio e coraggio

"Forza Italia ha rappresentato e rappresenta moltissimo nello scenario di centrodestra. E' da questo che bisogna ripartire, dalle battaglie in Parlamento ma anche dai territori, per ribadire e rilanciare la coalizione di centrodestra. Bisogna farlo con coraggio, orgoglio e credendo in questo nostro progetto. Niente è semplice, tutto è da conquistare, ma sappiamo da dove ripartire per tornare a vincere e andare nuovamente al governo del Paese". Lo ha detto Annaelsa Tartaglione, deputata di Forza Italia, intervenendo a #ideeitalia, la due giorni di incontri e dibattiti organizzata dal partito a Milano.