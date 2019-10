Incidente sulla ss17 a Bojano: i decessi salgono a due sono un 19enne e un 77enne

Due morti, un 19enne e un 77enne e tre feriti gravi di cui un minore in coma. È il bilancio di un sinistro gravissimo che si è verificato verso le 19.30 sulla statale 17 all' altezza di Bojano.

Per cause ancora in corso di accertamento una Punto, rimasta quasi distrutta dall' impatto, è finita in una carambola addosso ad altre due vetture. I feriti sono stati trasportati in gravi condizioni all' ospedale Cardarelli di Campobasso. Ancora non si conosce l'identità del deceduto. (Seguono aggiornamenti)