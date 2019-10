Calcio serie D, doppia vittoria per Vastogirardi e Agnonese: secondo posto per i gialloblù

Splendida la settima giornata di serie D per le compagini altomolisane Vastogirardi e Olympia Agnonese. Male invece per il Campobasso che viene sconfitto.

Ma andiamo con ordine. Il Vastogirardi in stato di grazia batte i cugini abruzzesi della Vastese per 3- 2 in trasferta. I gialloblù sono ormai secondi a 13 punti a soli cinque punti dal vertice della classifica occupato dal Notaresco e della Recanatese a 18 punti. Il Vastogirardi ad oggi è l' unica squadra di D a non aver perso nessuna partita.

Bene anche l' Olimpia Agnonese che centra oggi la seconda vittoria consecutiva. Quella odierna per 2-1 con l' atletico Terme Fiuggi è la prima in casa al Civitelle. Per ora la compagine è fuori dalla zona retrocessione a soli 9 punti dal vertice superando anche il Campobasso.

Ultima delle molisane a 8 punti e sconfitto oggi per 2- 1 in trasferta da Porto San Elpidio che condivide il secondo posto in classifica con il Vastogirardi. I rossoblu alterano partite buone con sconfitte inaspettate finendo nella zona gialla. A rischio retrocessione.