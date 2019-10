Calcio serie D, l' Olympia Agnonese vince in dieci al Civitelle: 2- 1 il punteggio con Atletico Fiuggi

Gara verità quella di oggi per l'Olympia,in quanto affronta sul terreno amico davanti al proprio pubblico la compagine dell'atletico Fiuggi, diretta concorrente della zona playout.

Sei sono i punti attuali per entrambe nella classifica generale dopo 6 giornate di campionato. Unico risultato utile per le due compagini è la vittoria che sposterebbe di tre gradini verso l'alto la classifica.

Ore 15:00 siamo alla gara, fischio d'inizio ed è subito Olympia, alla ricerca del predominio di gioco, con un costante possesso palla, che permette di conquistare metri e spazi verso la porta avversaria, gioco che si concretizza dopo appena 3' con il gol del vantaggio ad opera del furetto Minacori. L'Olympia è in partita gioca bene, il Fiuggi da par suo si rende spesso pericoloso, al 20' colpisce il palo, per raggiungere poi il pareggio al 30'. Nei minuti finali occasionissima per l'Agnone, sciupata.

Secondo tempo ed è subito di nuovo l'Olympia a rendersi pericolosa, raggiungendo il vantaggio al 53' co Plablo Acosta sempre più cecchino. L' Agnone gestisce la gara ed in due occasioni viene penalizzato dall' arbitraggio che annulla per vizio, ben due reti. Purtroppo quel che non dovrebbe mai succedere succede, arriva l'espulsione di Pejc che lascia la squadra in inferiorità numerica che denota qualche difficoltà, una di queste nei minuti finali, fortunatamente il difensore salva sulla linea di porta a portiere battuto, sarebbe stata una beffa! Però nelle avversità questa volta l'Olympia non si smarrisce e porta il vantaggio in porto. Finale, Olympia Agnone 2- Atletico Fiuggi 1