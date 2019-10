Il Molise a Italia 5 Stelle. I Portavoce M5s: "Due giorni rigeneranti. guardiamo avanti, tutti nella stessa direzione. Per il bene dei cittadini"



C'è un filo rosso che unisce le varie edizioni di Italia5Stelle: il senso di comunità. Lo scorso weekend anche il Molise ha partecipato alla manifestazione nazionale del MoVimento 5 Stelle che quest'anno festeggia i suoi 10 anni.

A Napoli, nel parco della Mostra D'Oltremare, cittadini e attivisti di ogni parte del Paese si sono incontrati per confrontarsi con portavoce di ogni livello istituzionale. Sono stati due giorni di idee, progetti, due giorni di emozioni. I portavoce molisani comunali, regionali e nazionali hanno presentato tutte le attività realizzate negli ultimi dodici mesi. Abbiamo parlato di sanità, ambiente, infrastrutture, dissesto idrogeologico, cultura; abbiamo parlato di aree interne e spopolamento, di nuovi modelli di coinvolgimento istituzionale. I portavoce comunali hanno raccontato le attività portate avanti sul territorio, le loro esperienze compresa quella di Campobasso, da qualche mese terzo capoluogo di regione a 5 Stelle in Italia. E poi gli incontri tematici dei nostri portavoce regionali e le agorà nazionali con i nostri parlamentari, ma anche lo spazio Rousseau, quelli dedicati a istituzioni, economia, sociale, le aree gioco per bambini e l'area sport, il tutto all'insegna del plastic free.

“Non sono mancati gli incontri politici - hanno sottolineato i portavoce molisani - con il nostro Luigi Di Maio, con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e con Beppe Grillo al quale dobbiamo sempre un 'grazie' speciale per un sogno divenuto realtà.

Il gazebo del Molise ha accolto tanti incontri e tanti ospiti speciali, a partire dal presidente della Camera Roberto Fico, Davide Casaleggio, il viceministro dell'Interno Vito Crimi e il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, solo per citarne alcuni.

Insomma, due giorni intensi, rigeneranti; un carico di emozioni che ci spinge a fare sempre meglio. In Molise il MoVimento 5 Stelle è una realtà solida come hanno confermato anche gli appuntamenti elettorali del 2019. Ma ora il viaggio prosegue. Italia 5 Stelle è stato un modo per fare il punto sul lavoro svolto, per ritrovarsi, per conoscersi, ma soprattutto per guardare avanti. Insieme, tutti nella stessa direzione e verso gli stessi obiettivi: quelli che ci hanno spinto a scendere in campo e che ci hanno portato fino a questo punto.

Ogni volta è una grande emozione, ma questa volta lo è stato di più. Perché mai come oggi abbiamo bisogno di confrontarci e di darci forza a vicenda, puntando sempre su idee innovative, su nuove forme di democrazia diretta e sui territori. Per questo grazie a tutti gli attivisti che ci hanno raggiunto a Napoli e hanno partecipato attivamente: sono loro la linfa del MoVimento 5 Stelle”.