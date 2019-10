Truffe agli anziani: proseguono le conferenze dei Carabinier

I Carabinieri della Stazione di Isernia, hanno organizzato un incontro con gli anziani sul tema delle truffe. A tenere la conferenza ieri mattina presso il Santuario di Santa Maria del Bagno di Pesche (IS), il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Luogotenente Michele Zampini, che rivolgendosi ai presenti, ha consigliato il comportamento da tenere per evitare di cadere nel vari raggiri. Durante l’incontro sono state rese note le tecniche principali per meglio proteggersi dei tentativi di truffe dispensando diversi utili consigli non solo per quanto riguarda questo odioso reato

ma ponendo attenzione anche sul fenomeno dei furti nelle abitazioni. Il comandante, ha inoltre invitato la popolazione a collaborare con l’Arma dei Carabinieri segnalando immediatamente qualsiasi sospetto o anomalia al numero di emergenza 112 per consentire immediati e risolutivi interventi. Tutti gli intervenuti all’incontro hanno mostrato la loro gratitudine per la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri ai cittadini della provincia di Isernia