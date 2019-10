"Contaminazioni" , il pittore molisano Antonio Corbo in mostra al Maschio Angioino

Venerdì 18 ottobre alle ore 17 inaugurerà presso la sala espositiva della Fondazione Valenzi al Maschio Angioino di Napoli la mostra personale dell'artista molisano Antonio Corbo dal titolo "Contaminazioni".

Un nuovo traguardo per il Maestro campobassano che, ormai da tempo, ha abituato i suoi corregionali a partecipazioni di successo nell'ambito di rassegne d'arte ed eventi culturali internazionali, di indiscutibile prestigio. Londra, Barcellona, Madrid, New York, Shanghai, Helsinki sono solo alcune delle tappe toccate dall'artista, il cui incessante e proficuo lavoro di ricerca, dopo essere stato apprezzato da critici ed esperti di comprovata fama nazionale, ha valicato i confini italiani, rendendolo protagonista anche di una esposizione personale a Manhattan. Una poetica, quella di Corbo, e uno stile di assoluta profondità ed estremo garbo che gli hanno permesso di essere annoverato fra gli artisti più rappresentativi della storia molisana, come attestato dalla presenza del suo nome all'interno del prestigioso volume "Atlante dell'Arte Contemporanea Italiana", edito dalla De Agostini.

La mostra al Maschio Angioino, organizzata dall'Associazione Nartwork, offre al pubblico la visione delle più recenti opere del Maestro. "L'arte matura di Antonio Corbo – scrivono i curatori – è un connubio armonico e dialogante fra arte pittorica e poetica, che è dimostrazione della sua completezza artistica. Il percorso espositivo è arricchito da suoi versi poetici, che contribuiscono a completare quel fascino suggestivo che contraddistingue il suo operato".

L'esposizione ha ricevuto il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell'Università Suor Orsola Benincasa, della Fondazione Valenzi e il matronato del Museo Madre. La personale è a cura di Rossella Bellan, Giulia Mazzilli e Antonietta Panico.

Durante il vernissage, ai saluti della prof.ssa Lucia Valenzi, Presidente della "Fondazione Valenzi", seguirà un dibattito sul tema della mostra moderato dallo storico dell'arte Gianpasquale Greco. Verranno distribuiti gratuitamente agli intervenuti i cataloghi ufficiali della mostra, che saranno poi archiviati in diverse biblioteche e musei nazionali ed internazionali come la Tate Gallery di Londra.

La mostra sarà visitabile dal 18 al 29 ottobre, con ingresso gratuito (dal lunedì al sabato nei seguenti orari: 10 - 13, 15.30 - 18.30; la domenica dalle 10 alle 13.

Antonio Corbo è nato a Campobasso, città dove risiede ed opera. Pittore e poeta, è presente sulla scena artistica italiana già dagli anni '60, epoca d'esordio e momento cruciale di consacrazione all'Arte. Il suo è un linguaggio stilistico-formale libero da pressioni e contaminazioni della Post-avanguardia, un'indipendenza che traduce anche sul piano dei contenuti, con una spiccata tendenza alla sperimentazione e alla ricerca. In un primo momento, tematiche storico-politiche e sociali vengono espresse con una pittura espressivo-emotiva che costruisce la composizione attraverso gesti incisivi. L'inversione di tendenza, operata negli anni '80 e '90, lo porta a sperimentare il paesaggio e il nudo. Transavanguardia e Post-moderno sono un costante punto di riferimento nella sua ricerca. Negli anni duemila opera una sintesi figurativa, estromettendo la forma dalla realtà fisica ed approdando ad un'astrazione decontestualizzante. L'essenza più intima del reale è indagata attraverso sperimentazioni materiche e gestuali. L'interesse per la natura volge alla visione di mondi sconosciuti, lontanissimi: il Big Bang e le teorie del cosmo diventano protagonisti di un percorso espositivo che l'artista conduce con successo. Corbo immagina forme di vita primordiali, spazi cosmici e siderali tradotti in lavori carichi di materia che guidano l'osservatore oltre la percezione bi-dimensionale. L'intreccio tra pittura e poesia diventa il filo conduttore in molte mostre degli anni duemila in omaggio alla collateralità di queste due arti che, con fruttuosi scambi, l'autore fa dialogare tra loro. L'artista ha esposto in mostre personali e collettive nelle maggiori capitali e città europee e in molti contesti internazionali (New York, Washington, Shanghai, Istanbul), in spazi espositivi di indiscusso prestigio. Numerose sono le mostre con gli Istituti Italiani di Cultura. Sue opere sono presenti in numerose collezioni private, istituzioni pubbliche e musei, nazionali ed esteri; cartelle di opere grafiche e manifesti sono stati utilizzati in campo regionale e nazionale in occasione di eventi storici, convegni e congressi. Molti, poi, i premi e i riconoscimenti di critica ottenuti nel corso degli anni.